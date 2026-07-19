Atelier dégustation Faïence et Vins Gien
samedi 17 octobre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
[Vignobles en Scène ! ] Atelier création et dégustation Faïence et Vins
Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Atelier dégustation avec la Faïencerie et l’Office de Tourisme de Gien
À l’occasion de l’événement Vignobles en Scène, la Faïencerie de Gien et l’Office de Tourisme de Gien vous proposent une soirée unique alliant créativité et découverte du terroir.
Le samedi 17 octobre à 18h30, venez vous initier à la décoration sur faïence lors d’un atelier convivial et plongez dans l’univers des artisans d’art, tout en profitant d’une dégustation des vins des Coteaux du Giennois, mettant à l’honneur les saveurs locales et le patrimoine viticole de la région.
Un moment privilégié entre artisanat et œnologie, à vivre et à partager dans une ambiance chaleureuse.
L’animation s’inscrit dans la collection Les Créatives du week-end national Vignobles en Scène ! 30 .
Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
Tasting Workshop with La Fa%EFencerie and the Gien Tourist Office
L’événement [Vignobles en Scène ! ] Atelier création et dégustation Faïence et Vins Gien a été mis à jour le 2026-08-25 par OT GIEN
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