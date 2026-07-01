Conférence « la Centrale Canine : son histoire et ses missions », Château-musée de Gien, Gien

Informations pratiques

Conférence « la Centrale Canine : son histoire et ses missions » Samedi 19 septembre, 15h00 Château-musée de Gien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La Centrale Canine est la fédération qui coordonne et promeut le milieu du chien de race en France, de l’élevage aux sports canins. Reconnue comme association d’utilité publique, c’est notamment elle qui a créé le Livre des origines français (LOF), seul registre officiel agréé par le ministère de l’Agriculture pour attester la généalogie des chiens de race et délivrer des pedigrees pour l’espèce canine.

Réservation conseillée.

Tarif : 5 € par personne.

La visite de l’exposition temporaire « Nom d’un Chien ! Quelle expo ! » ainsi que l’accès aux salles d’exposition permanentes sont inclus dans ce tarif.

Château-musée de Gien 1 Place du Chateau, 45500 Gien, France Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire 0238676969 https://www.chateaumuseegien.fr Bâti au XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de Gien abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du confort de la Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au XIXe siècle par le Département du Loiret pour y installer la sous-préfecture, le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin au Musée de la chasse, créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de Linares, 1er conservateur.

Le Château-Musée de Gien présente une collection d’œuvres d’art sur la thématique de la chasse. Ainsi, peintures, sculptures, tapisseries, taxidermies, armes et accessoires cynégétiques, transportent les visiteurs dans l’histoire ancienne et contemporaine de la fauconnerie, de la vénerie et de la chasse à tir. Parking à proximité.

La Centrale Canine est la fédération qui coordonne et promeut le milieu du chien de race en France.

© château-musée de Gien