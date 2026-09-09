Atelier-Dégustation : fleurs en bouche, Ferme florale Idaes, Auch
samedi 19 septembre 2026 · Ferme florale Idaes · Auch
Informations pratiques
Atelier-Dégustation : fleurs en bouche Samedi 19 septembre, 18h00 Ferme florale Idaes Gers
Dès 13 ans. Tarif : 36€ par personne. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Rendez-vous au lieu-dit Mousquères, chemin de Roquelaure, 32000 Auch.
La ferme florale vous invite à partager un apéritif gourmand autour du bien manger et d’un atelier floral. Une parenthèse conviviale pour ralentir, éveiller ses sens et découvrir les fleurs locales autrement.
Nathalie, spécialiste de l’alimentation en conscience, et Aude, productrice sur la ferme florale, proposeront un atelier de confection florale, des jeux et un apéritif partagé. Une manière originale de découvrir cette parcelle de 3 000 m² consacrée à la production biologique de fleurs coupées cultivées en plein champ.
Durée : environ 2h.
À partir de 13 ans.
Tarif : 36 € par personne.
Réservation obligatoire au 06 82 78 21 47.
Ferme florale Idaes Chemin de Roquelaure, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 06 82 78 21 47 [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 78 21 47 »}]
RV au lieu-dit Mousquères, chemin de Roquelaure 32000 Auch
©IDAES
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