Roubaix

Atelier démarrer son zéro déchet

17 Grand place – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 19:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Vous étes Roubaisien ou roubaisienne et vous souhaitez faire vos premiers pas dans le Zéro-Déchet mais vous ne savez pas par où commencer!!! Cet atelier gratuit est fait pour vous.

Venez découvrir des solutions et alternatives afin de faire des économies, mais également de réduire vos poubelles.

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17 Grand place – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France roubaixzerodechet@ville-roubaix.fr

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English :

If you’re a resident of Roubaix and would like to take your first steps towards Zero Waste, but don’t know where to start! This free workshop is for you.

Come and discover solutions and alternatives to save money and reduce your waste.

L’événement Atelier démarrer son zéro déchet Roubaix a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme