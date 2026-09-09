Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en où elle…

Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en atelier, où elle se consacre principalement à l’enseignement de l’enluminure.

Depuis 2021, elle est intervenante au sein de Paris Atelier, et depuis 2024, elle enseigne également à l’Université Paris Cité. À travers ses cours, elle transmet les gestes, les techniques et l’histoire de cet art ancien, avec une attention particulière à la précision et à la transmission des savoir-faire traditionnels.

Réservation à partir du 1/09, 10 pers. max, à partir de 15 ans. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81

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English : Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine

Alice Cornière graduated from the Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit in 2015. After running a shop in Nantes from 2016 to 2018, she continues her work in where she…

L’événement Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer