Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen
Informations pratiques
Caen
Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en où elle…
Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en atelier, où elle se consacre principalement à l’enseignement de l’enluminure.
Depuis 2021, elle est intervenante au sein de Paris Atelier, et depuis 2024, elle enseigne également à l’Université Paris Cité. À travers ses cours, elle transmet les gestes, les techniques et l’histoire de cet art ancien, avec une attention particulière à la précision et à la transmission des savoir-faire traditionnels.
Réservation à partir du 1/09, 10 pers. max, à partir de 15 ans. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81
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English : Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine
Alice Cornière graduated from the Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit in 2015. After running a shop in Nantes from 2016 to 2018, she continues her work in where she…
L’événement Atelier d’enluminure | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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