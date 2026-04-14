Atelier des 5 sens, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Atelier des 5 sens Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

La bibliothèque vous propose un moment convivial de découverte autour d’une région ou d’un pays du monde. Dégustation, découvertes d’ouvrages et d’anecdotes, quizz…

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

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