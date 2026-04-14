Atelier des 5 sens, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
Atelier des 5 sens, Bibliothèque du Puzzle, Avignon mercredi 22 avril 2026.
Atelier des 5 sens Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
La bibliothèque vous propose un moment convivial de découverte autour d’une région ou d’un pays du monde. Dégustation, découvertes d’ouvrages et d’anecdotes, quizz…
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
L’Australie Echanges Rencontre
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