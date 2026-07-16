atelier des images Goupil&Cie, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

atelier des images Goupil&Cie 28 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Bordeaux Gironde

limité selon jauge des places avec les enseignants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T10:00:00+02:00 – 2027-09-30T17:00:00+02:00

Goupil & Cie développent à Asnières un atelier industriel de reproduction d’images, visant la diffusion au plus grand nombre de l’histoire de l’art. Pionniers des procédés photomécaniques, ces ateliers créent typogravure, chromotypogravure, héliogravure, photo-aquatinte, photoglyptie et photogravure, multipliant l’accessibilité des œuvres par la chimie et la photographie appliquées à la reproduction. Cet héritage oublié parfois, croise entre pédagogie et création contemporaine : arts plastiques et culture numérique. Le contenu scientifique aborde les techniques et chimies des procédés de reproduction, la lecture d’image (origines, techniques…), initie à la description méthodologique, l’identification des matières et des procédés, la recherche technologique et la datation. Des ateliers pratiques encadrés permettent d’expérimenter directement ou d’illustrer ces savoir-faire, établissant un pont entre patrimoine industriel du XIXe siècle et approches contemporaines de l’image. Toutes propositions à retrouver sur le portail Pass Culture ADAGE

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://labelmanie.com/atelier-des-images-goupil-cie-2027/

Goupil & Cie développent à Asnières un atelier industriel de reproduction d’images, visant la diffusion au plus grand nombre de l’histoire de l’art. Pionniers des procédés photomécaniques, ces créent…

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