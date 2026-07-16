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atelier des images Goupil&Cie, Bordeaux, Bordeaux

lundi 28 septembre 2026 · Bordeaux

atelier des images Goupil&Cie, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
jeudi 30 septembre 2027
Lieu
Bordeaux
Adresse
Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
limité selon jauge des places avec les enseignants

atelier des images Goupil&Cie 28 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Bordeaux Gironde

limité selon jauge des places avec les enseignants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T17:00:00+02:00
Fin : 2027-09-30T10:00:00+02:00 – 2027-09-30T17:00:00+02:00

Goupil & Cie développent à Asnières un atelier industriel de reproduction d’images, visant la diffusion au plus grand nombre de l’histoire de l’art. Pionniers des procédés photomécaniques, ces ateliers créent typogravure, chromotypogravure, héliogravure, photo-aquatinte, photoglyptie et photogravure, multipliant l’accessibilité des œuvres par la chimie et la photographie appliquées à la reproduction. Cet héritage oublié parfois, croise entre pédagogie et création contemporaine : arts plastiques et culture numérique. Le contenu scientifique aborde les techniques et chimies des procédés de reproduction, la lecture d’image (origines, techniques…), initie à la description méthodologique, l’identification des matières et des procédés, la recherche technologique et la datation. Des ateliers pratiques encadrés permettent d’expérimenter directement ou d’illustrer ces savoir-faire, établissant un pont entre patrimoine industriel du XIXe siècle et approches contemporaines de l’image. Toutes propositions à retrouver sur le portail Pass Culture ADAGE

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://labelmanie.com/atelier-des-images-goupil-cie-2027/
Goupil & Cie développent à Asnières un atelier industriel de reproduction d’images, visant la diffusion au plus grand nombre de l’histoire de l’art. Pionniers des procédés photomécaniques, ces créent…

©Mairie de Bordeaux – Conception@Pierre Lepec / Label Maniere Editions

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