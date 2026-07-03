Atelier des Petites Oreilles | L’amitié Rue Henri Dignac Égletons
mercredi 18 novembre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Atelier des Petites Oreilles | L’amitié
Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Dans le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, la bibliothèque vous propose ce mois-ci une animation toute particulière venez écouter des histoires autour de l’amitié puis créer un bracelet à offrir à une personne importante pour vous.
De 3 à 9 ans
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
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English : Atelier des Petites Oreilles | L’amitié
L’événement Atelier des Petites Oreilles | L’amitié Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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