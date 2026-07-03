UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Égletons

Atelier des Petites Oreilles | L’amitié Rue Henri Dignac Égletons

mercredi 18 novembre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons

Atelier des Petites Oreilles | L’amitié Rue Henri Dignac Égletons

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Henri Dignac
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif

Égletons

Atelier des Petites Oreilles | L’amitié

Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Dans le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, la bibliothèque vous propose ce mois-ci une animation toute particulière venez écouter des histoires autour de l’amitié puis créer un bracelet à offrir à une personne importante pour vous.
De 3 à 9 ans
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92  bibliotheque@mairie-egletons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des Petites Oreilles | L’amitié

L’événement Atelier des Petites Oreilles | L’amitié Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Égletons (Corrèze)