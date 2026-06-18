Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des Savoir-Faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Vendredi 17 juillet 2026

Avec Justyna Sozanska Doumandji

7/12 ans (de 14h à 15h30) dorure sur une empreinte végétale en plâtre

À partir d’une empreinte végétale en plâtre, les jeunes viendront customiser leur création avec des couleurs et des dorures.

4/ 6 ans (de 16h à 17h) empreinte végétale sur un œuf

L’œuf surprise dont la poule serait fière Les petits s’initieront à l’empreinte végétale sur un support atypique un oeuf cuit dur !

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE