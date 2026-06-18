Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles vendredi 17 juillet 2026.
Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales
L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des Savoir-Faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Vendredi 17 juillet 2026
Avec Justyna Sozanska Doumandji
7/12 ans (de 14h à 15h30) dorure sur une empreinte végétale en plâtre
À partir d’une empreinte végétale en plâtre, les jeunes viendront customiser leur création avec des couleurs et des dorures.
4/ 6 ans (de 16h à 17h) empreinte végétale sur un œuf
L’œuf surprise dont la poule serait fière Les petits s’initieront à l’empreinte végétale sur un support atypique un oeuf cuit dur !
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Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .
L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales
L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Dorures et empreintes végétales Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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