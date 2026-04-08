Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure sur polystyrène L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure sur polystyrène L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles vendredi 28 août 2026.
Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure sur polystyrène
L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Vendredi 28 août 2026
Avec Christie Eyraud
7/12 ans de 14h à 15h30 gravures plus élaborées sur tetrapak ou polystyrène
Les jeunes réaliseront des compositions plus détaillées et pourront explorer différentes textures de support (polystyrène, trétrapak…). Ils pourront ensuite graver et imprimer leur création.
4/ 6 ans de 16h à 17h gravure de motifs simples sur polystyrène et impression en couleur
Les enfants découvrent la gravure sur polystyrène. Ils créent de jolis motifs simples pour ensuite pouvoir les imprimer en couleur.
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Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .
L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure sur polystyrène
L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure sur polystyrène Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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