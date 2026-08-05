Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Samedi familial Atelier des savoir-faire Ravilloles

Informations pratiques

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Samedi familial

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi familial

De 13h30 à 18h Démonstration de tournage sur bois

Création de toupies multicolores tout au long de l’après-midi.

Découvrez le tournage sur bois, savoir-faire emblématique du Haut-Jura, à travers la réalisation d’un objet typique de l’enfance la toupie. En buis, en frêne, rose, verte ou multicolore, Lilou Voisinne, tourneuse sur bois, présentera son artisanat à travers des démonstrations ludiques.

Entrée gratuite

A 14h00 et à 16h00 Enquête au musée

Le célèbre diamant de St Claudius a été volé au sein du musée de l’Atelier des savoir-faire. Aucun signe d’effraction. Les seules personnes présentes dans les lieux quelques heures avant le vol sont les artisans… L’un d’eux auraient-ils dérobé l’objet ?

En famille ou entre amis, venez explorer l’exposition Coulisses en Lumière l’artisanat d’art au service du spectacle pour collecter des indices, résoudre les énigmes des artisans et retrouver le diamant disparu.

Gratuit Visites sur inscription tel au 03 84 42 65 06, limité à 15 personnes par session. .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Samedi familial

L’événement Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Samedi familial Ravilloles a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE