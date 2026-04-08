Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Modelage et poterie au tour L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles vendredi 14 août 2026.

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Modelage et poterie au tour

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Vendredi 14 août 2026

Avec Sonia FROBERT

7/12 ans de 14h à 15h30 façonnage d’une pièce à la main avec découverte du tour à poterie

4/ 6 ans de 16h à 17h initiation au modelage de la terre et à la sculpture

Des initiations pour découvrir la poterie, apprivoiser la matière et laisser parler sa créativité ! Selon les âges, les idées et les goûts, les jeunes pourront créer des pièces en terre crue uniques et repartir avec leur création.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Modelage et poterie au tour

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Modelage et poterie au tour Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE