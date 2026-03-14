Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau Carnuta Jupilles

Informations pratiques

Jupilles

Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 10:30:00

fin : 2026-12-23 11:30:00

Date(s) :

2026-12-23

Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau

Cette année, le Père Noël transporte un cadeau pour le moins surprenant dans son traîneau un loup ! Son unique but ? Aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Après l’histoire, un atelier créatif en famille vous attend.

2-4 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Children’s workshop Funny present in the sleigh

L’événement Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau Jupilles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Loir