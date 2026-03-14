Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau Carnuta Jupilles
mercredi 23 décembre 2026 · Carnuta · Jupilles
Informations pratiques
Jupilles
Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 10:30:00
fin : 2026-12-23 11:30:00
Date(s) :
2026-12-23
Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau
Cette année, le Père Noël transporte un cadeau pour le moins surprenant dans son traîneau un loup ! Son unique but ? Aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Après l’histoire, un atelier créatif en famille vous attend.
2-4 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Children’s workshop Funny present in the sleigh
L’événement Atelier des tout petits Drôle de cadeau dans le traîneau Jupilles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Loir
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