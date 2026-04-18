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Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Jeunesse Diderot

Adresse : 42 avenue Daumesnil

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p>Réservation possible à compter du 28 mars 2026</p>

Quentin Schwab, illustrateur et auteur, (Quentin Schwab (@quentin_schwab) • Photos et vidéos Instagram)

animera un atelier avec des techniques

simples et amusantes pour dessiner oiseaux, plantes et personnages.

Ses dessins seront exposés à la mezzanine de la bibliothèque du 14 au 25 avril 2026.

Atelier dessin avec Quentin Schwab, auteur illustrateur et exposition.
Le samedi 18 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Réservation possible à compter du 28 mars 2026

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil  75012 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr


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