Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 18 avril 2026.
Quentin Schwab, illustrateur et auteur, (Quentin Schwab (@quentin_schwab) • Photos et vidéos Instagram)
animera un atelier avec des techniques
simples et amusantes pour dessiner oiseaux, plantes et personnages.
Ses dessins seront exposés à la mezzanine de la bibliothèque du 14 au 25 avril 2026.
Atelier dessin avec Quentin Schwab, auteur illustrateur et exposition.
Le samedi 18 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation possible à compter du 28 mars 2026
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
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