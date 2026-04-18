Atelier dessin Albert et les Oiseaux Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Quentin Schwab, illustrateur et auteur, (Quentin Schwab (@quentin_schwab) • Photos et vidéos Instagram)

animera un atelier avec des techniques

simples et amusantes pour dessiner oiseaux, plantes et personnages.

Ses dessins seront exposés à la mezzanine de la bibliothèque du 14 au 25 avril 2026.

Atelier dessin avec Quentin Schwab, auteur illustrateur et exposition.

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation possible à compter du 28 mars 2026

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr



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