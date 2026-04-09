Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier dessin autour d’un objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier dessin autour d’un objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 7 quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Jarnac

Atelier dessin autour d’un objet

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Viens découvrir l’univers de différents auteurs et autrices jeunesse et essaie à ton tour de créer un personnage à partir d’un objet.
  .

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the world of different children’s authors, and try your hand at creating a character from an object.

L’événement Atelier dessin autour d’un objet Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac

À voir aussi à Jarnac (Charente)