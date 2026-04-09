Atelier dessin autour d’un objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Jarnac

Atelier dessin autour d’un objet

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Viens découvrir l’univers de différents auteurs et autrices jeunesse et essaie à ton tour de créer un personnage à partir d’un objet.

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Come and discover the world of different children’s authors, and try your hand at creating a character from an object.

L’événement Atelier dessin autour d’un objet Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac