Atelier dessin autour d’un objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Atelier dessin autour d’un objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 6 mai 2026.
Jarnac
Atelier dessin autour d’un objet
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Viens découvrir l’univers de différents auteurs et autrices jeunesse et essaie à ton tour de créer un personnage à partir d’un objet.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
Come and discover the world of different children’s authors, and try your hand at creating a character from an object.
L’événement Atelier dessin autour d’un objet Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac
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