Atelier dessin « Croque ton Fort », Fort des Dunes, Leffrinckoucke
Atelier dessin « Croque ton Fort », Fort des Dunes, Leffrinckoucke samedi 25 avril 2026.
Atelier dessin « Croque ton Fort » 25 et 26 avril Fort des Dunes Nord
7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
Les plus beaux paysages du Fort n’attendent qu’à être croqués
Accompagnés d’un professeur de dessin, réalisez votre plus beau croquis du Fort au fusain ou à l’aquarelle : vous aurez accès à l’ensemble du circuit de visite, à la salle d’activité et aux conseils avisés d’un professeur expérimenté !
Le ticket comprend un accès au circuit de visite réutilisable une fois dans la saison.
Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-desdunes.fr
Participez au tout premier atelier dessin du Fort des Dunes ! fort art
fdd
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