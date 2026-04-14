Exposition poésie « Souffle d’histoires », Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Exposition poésie « Souffle d’histoires » 25 et 26 avril Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3.50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Construite dans le cadre du Printemps des Poètes, cette exposition sera composée d’une trentaine de poèmes écrits par des enfants et des adultes pour coucher sur papier la liberté.

Les Journées des Espaces Fortifiés seront l’occasion d’inaugurer cette belle exposition ainsi que le nouvel espace participatif, où les visiteurs pourront eux aussi s’exprimer en poésie !

L’exposition fera partie du circuit de visite.

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr

Découvrez la toute première exposition participative du Fort ! fort poésie