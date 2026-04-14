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Exposition poésie « Souffle d’histoires », Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Exposition poésie « Souffle d’histoires », Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Exposition poésie « Souffle d’histoires », Fort des Dunes, Leffrinckoucke samedi 25 avril 2026.

Lieu : Fort des Dunes

Adresse : rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke

Ville : 59495 Leffrinckoucke

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 7€/adulte et 3.50€/enfant & étudiant

Exposition poésie « Souffle d’histoires » 25 et 26 avril Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3.50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Construite dans le cadre du Printemps des Poètes, cette exposition sera composée d’une trentaine de poèmes écrits par des enfants et des adultes pour coucher sur papier la liberté.
Les Journées des Espaces Fortifiés seront l’occasion d’inaugurer cette belle exposition ainsi que le nouvel espace participatif, où les visiteurs pourront eux aussi s’exprimer en poésie !
L’exposition fera partie du circuit de visite.

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Découvrez la toute première exposition participative du Fort ! fort poésie

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