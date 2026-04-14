Visite guidée des extérieurs du Fort des Dunes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite guidée des extérieurs du Fort des Dunes 25 et 26 avril Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:15:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:15:00+02:00

Accompagnés d’une médiatrice, vous découvrirez la grande histoire du Fort des Dunes.

Construit en 1880 puis bombardé en 1940, le Fort est un véritable témoin de l’histoire.

La visite guidée vous permettra de découvrir les extérieurs du Fort : les cours, le toit mais aussi les tunnels appelés caponnières.

A ne pas rater !

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr

Découvrez tous les secrets du Fort des Dunes ! fort opérationdynamo

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