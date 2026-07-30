Informations pratiques

Le Blanc

Atelier dessin détente

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-01 16:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Atelier dessin abstrait avec de l’aquarelle pour s’exprimer autrement et se détendre. Pas de niveau requis.

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, le Centre social propose de découvrir des ateliers proposés à l’année, sous format de stages.

Pour cet atelier, venez découvrir les technique de dessin à l’aquarelle, pour laisser s’exprimer ses émotions et son imagination.

Pas de niveau requis. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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L’événement Atelier dessin détente Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-22 par Destination Brenne