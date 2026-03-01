ATELIER DESSIN D’OBSERVATION

33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Viens apprendre le dessin par l’observation ( à partir de 16 ans). Sur inscription

.

33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37

English :

Come and learn to draw through observation (from 16 years old). Registration required

L’événement ATELIER DESSIN D’OBSERVATION Prades a été mis à jour le 2026-02-17 par OTI CONFLENT CANIGO