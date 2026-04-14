Atelier Dessin et Aquarelle, Jardin de la Liberté, Gravelines

Atelier Dessin et Aquarelle 6 et 7 juin Jardin de la Liberté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous proposons un atelier autour du dessin et de l’aquarelle afin d’aiguiser votre vue, créer les perspectives et repérer les couleurs du jardin de la Liberté.

Cet atelier s’adresse aux débutants et aux initiés

Jardin de la Liberté rue de la Liberté, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328235900 http://www.ville-gravelines.fr https://m.facebook.com/gravelinespatrimoine Le Jardin de la Liberté, à deux pas du centre ville, a été reconstruit sur les strates d’un jardin privé du XIXème siècle. Il en conserve les caractéristiques : gloriette, kiosque, allée de buis…Il est aujourd’hui un gardien des traditions horticoles du passé. Jardin public, ouvert toute l’année de 10h à 18h en période estivale et de 10h à 17h en période hivernale

Nous vous proposons un atelier autour du dessin et de l’aquarelle afin d’aiguiser votre vue, créer les perspectives et repérer les couleurs du jardin de la Liberté.

©Ville de Gravelines