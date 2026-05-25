Dans le cadre du temps fort autour du vêtement dans les bibliothèques de Paris, la bibliothèque propose un atelier dessin à partir de 7 ans.

Habille ton animal préféré des vêtements de ton choix. Dessin, feutres, papiers et tissus découpés, tout est permis !

Dans un carnet ludique en plusieurs parties amovibles, les participants personnalisent les tenues et les accessoires de leurs personnages en laissant libre cours à leur imagination.

Chat chapeauté, ours à paillette ou souris élégante, chacun tirera son épingle du jeu !

Cet atelier est librement inspiré du livre-jeu Chiens Couture par Irène Schoch, édité aux Grandes Personnes.

Dans le cadre du temps fort autour du vêtement dans les bibliothèques de Paris, la bibliothèque propose un atelier dessin à partir de 7 ans

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

à partir de 7 ans

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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