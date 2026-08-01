Atelier dessin réalise ton blason ! Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines
mardi 18 août 2026 · Château de Druyes · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Atelier dessin réalise ton blason !
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Une autre façon de découvrir le château de Druyes… par le dessin ! L’atelier Réalise ton blason est proposé aux enfants de 6 à 14 ans. Frédérique est là pour encadrer les participants et leur faire découvrir l’histoire du château. Avec le matériel fourni et en s’inspirant de blasons existants, les artistes en herbe auront la possibilité de créer leur propre blason !
Durée 1h, inscription souhaitée car places limitées. .
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 12 68 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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L’événement Atelier dessin réalise ton blason ! Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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