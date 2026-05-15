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Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines

Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 23 août 2026.

Adresse : Lac des Sources

Ville : 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Département : Yonne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Druyes-les-Belles-Fontaines

Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin

Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :
2026-08-23

3 circuits accompagnés 3 départs accompagnés depuis le jardin des sources à Druyes-les-Belles-Fontaines
10 km à 9H00
6 km à 10H00
2 km à 10H30
Inscriptions 15 min avant le départ (minimum 5 €)
Le verre de l’amitié sera offert à l’arrivée de ce rendez-vous convivial et solidaire.
Restauration sur place ou repas tiré du sac(plein air ou sous abri).   .

Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46  randopoyaude@gmail.com

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English : Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin

L’événement Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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