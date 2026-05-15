Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines
Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 23 août 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin
Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
3 circuits accompagnés 3 départs accompagnés depuis le jardin des sources à Druyes-les-Belles-Fontaines
10 km à 9H00
6 km à 10H00
2 km à 10H30
Inscriptions 15 min avant le départ (minimum 5 €)
Le verre de l’amitié sera offert à l’arrivée de ce rendez-vous convivial et solidaire.
Restauration sur place ou repas tiré du sac(plein air ou sous abri). .
Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 randopoyaude@gmail.com
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English : Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin
L’événement Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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