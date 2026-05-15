Druyes-les-Belles-Fontaines

Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin

Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

3 circuits accompagnés 3 départs accompagnés depuis le jardin des sources à Druyes-les-Belles-Fontaines

10 km à 9H00

6 km à 10H00

2 km à 10H30

Inscriptions 15 min avant le départ (minimum 5 €)

Le verre de l’amitié sera offert à l’arrivée de ce rendez-vous convivial et solidaire.

Restauration sur place ou repas tiré du sac(plein air ou sous abri). .

Lac des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 randopoyaude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin

L’événement Ensemble, on marche contre le cancer pour Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !