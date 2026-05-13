Projection du film Pour le plaisir Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Pour le plaisir Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 17 juin 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Pour le plaisir
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr
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English : Projection du film Pour le plaisir
L’événement Projection du film Pour le plaisir Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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