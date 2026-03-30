Spectacle équestre et trompes de chasse au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines

Spectacle équestre et trompes de chasse au Château de Druyes

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un après-midi original au château de Druyes cheval et musique ! Avec les murailles médiévales en toile de fond, Charlotte et son cheval feront plusieurs démonstrations, agrémentées de pittoresques moments musicaux animés par les Sonneurs d’Irancy. .

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English : Spectacle équestre et trompes de chasse au Château de Druyes

L’événement Spectacle équestre et trompes de chasse au Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)