Marché Gastronomique Salle communale Druyes-les-Belles-Fontaines
Marché Gastronomique Salle communale Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 29 novembre 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Marché Gastronomique
Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 06:00:00
fin : 2026-11-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Marché artisanal et gastronomique, animation musicale, buvette, restauration, tombola. .
Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr
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English : Marché Gastronomique
L’événement Marché Gastronomique Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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