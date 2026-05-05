Marché Gastronomique Salle communale Druyes-les-Belles-Fontaines

Druyes-les-Belles-Fontaines

Marché Gastronomique

Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 06:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Marché artisanal et gastronomique, animation musicale, buvette, restauration, tombola. .

Salle communale Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr

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English : Marché Gastronomique

L’événement Marché Gastronomique Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !