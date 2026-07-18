Melvin dans les nuages Restaurant la Guinguette La cour Grenouille Druyes-les-Belles-Fontaines
vendredi 21 août 2026 · Restaurant la Guinguette La cour Grenouille · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Melvin dans les nuages
Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert avec Melvin dans les nuages, duo de chanson française & musique actuelle à la Guinguette la cour grenouille.
Vendredi 21 août à partir de 19h.
Réservations
09.67.74.56.52 .
Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 74 56 52 claireberth@neuf.fr
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English : Melvin dans les nuages
L’événement Melvin dans les nuages Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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