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Melvin dans les nuages Restaurant la Guinguette La cour Grenouille Druyes-les-Belles-Fontaines

vendredi 21 août 2026 · Restaurant la Guinguette La cour Grenouille · Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant la Guinguette La cour Grenouille
Adresse
1 chemin des sources
Ville
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Département
Yonne
Tarif

Druyes-les-Belles-Fontaines

Melvin dans les nuages

Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert avec Melvin dans les nuages, duo de chanson française & musique actuelle à la Guinguette la cour grenouille.
Vendredi 21 août à partir de 19h.
Réservations
09.67.74.56.52   .

Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 74 56 52  claireberth@neuf.fr

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English : Melvin dans les nuages

L’événement Melvin dans les nuages Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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