Melvin dans les nuages Restaurant la Guinguette La cour Grenouille Druyes-les-Belles-Fontaines

vendredi 21 août 2026 · Restaurant la Guinguette La cour Grenouille · Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

Melvin dans les nuages

Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert avec Melvin dans les nuages, duo de chanson française & musique actuelle à la Guinguette la cour grenouille.

Vendredi 21 août à partir de 19h.

Réservations

09.67.74.56.52 .

Restaurant la Guinguette La cour Grenouille 1 chemin des sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 74 56 52 claireberth@neuf.fr

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English : Melvin dans les nuages

L’événement Melvin dans les nuages Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !