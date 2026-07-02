Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines
dimanche 23 août 2026 · Sources Druyes-les-Belles-Fontaines · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin
Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23 14:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin à Druyes-les-Belles-Fontaines.
Ouvert à tous, 3 circuits proposés.
10 km à 9h00
6 km à 10h00
2 km à 10h30
Participation minimum de 5€
Pot de l’amitié offert à l’arrivée vers 12h.
Ensuite possibilité de restauration sur place ou pique-nique tiré du sac sous barnums.
Ensuite l’après-midi se poursuit à 15h avec un concert du guitariste Robin Maxime à l’église de Druyes.
Une partie du cachet reversée à Cap-Saint-Martin
Venez nombreux et parlez autour de vous de cette journée solidaire et conviviale pour une cause qui nous concerne toutes et tous.
Nous comptons sur vous. .
Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 nicopuisaye89@orange.fr
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English : Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin
L’événement Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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