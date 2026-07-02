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AGENDA · Druyes-les-Belles-Fontaines

Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines

dimanche 23 août 2026 · Sources Druyes-les-Belles-Fontaines · Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Sources Druyes-les-Belles-Fontaines
Adresse
Derrière la mairie
Ville
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Druyes-les-Belles-Fontaines

Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin

Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23 14:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin à Druyes-les-Belles-Fontaines.
Ouvert à tous, 3 circuits proposés.
10 km à 9h00
6 km à 10h00
2 km à 10h30
Participation minimum de 5€
Pot de l’amitié offert à l’arrivée vers 12h.
Ensuite possibilité de restauration sur place ou pique-nique tiré du sac sous barnums.
Ensuite l’après-midi se poursuit à 15h avec un concert du guitariste Robin Maxime à l’église de Druyes.
Une partie du cachet reversée à Cap-Saint-Martin
Venez nombreux et parlez autour de vous de cette journée solidaire et conviviale pour une cause qui nous concerne toutes et tous.
Nous comptons sur vous.   .

Sources Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46  nicopuisaye89@orange.fr

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English : Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin

L’événement Randonnée caritative au profit des malades du cancer de Cap Saint-Martin Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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