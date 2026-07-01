Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines
dimanche 23 août 2026 · Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime
Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Ne ratez pas le concert du guitariste robin maxime église de Druyes-les-Belles-Fontaines.
Au cœur de sa tournée annuelle et nationale, le talentueux guitariste a accepté de faire escale en Puisaye-Forterre pour une bonne cause.
Une partie du cachet sera reversée au profit des malades du cancer de cap Saint-Martin
Venez nombreux profiter de cette pause musicale qui vous enchantera a coup sûr (et pour la première fois dans notre beau territoire)!! Nous comptons sur vous.
Dimanche 23 août 2026 à 15h. .
Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 contact@robinmaxime.fr
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English : Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime
L’événement Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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