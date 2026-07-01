Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime

Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Ne ratez pas le concert du guitariste robin maxime église de Druyes-les-Belles-Fontaines.

Au cœur de sa tournée annuelle et nationale, le talentueux guitariste a accepté de faire escale en Puisaye-Forterre pour une bonne cause.

Une partie du cachet sera reversée au profit des malades du cancer de cap Saint-Martin

Venez nombreux profiter de cette pause musicale qui vous enchantera a coup sûr (et pour la première fois dans notre beau territoire)!! Nous comptons sur vous.

Dimanche 23 août 2026 à 15h. .

Eglise de Druyes-les-Belles-Fontaines Derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 contact@robinmaxime.fr

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English : Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime

L’événement Concert de guitare à l’église avec Robin Maxime Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !