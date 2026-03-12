Jazz à Druyes Parvis du château Druyes-les-Belles-Fontaines
Jazz à Druyes Parvis du château Druyes-les-Belles-Fontaines vendredi 3 juillet 2026.
Jazz à Druyes
Parvis du château 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
2 jours/4 concerts de talentueux musiciens locaux, de renommée internationale avec une 1ère partie à 19h30 pour les formations de jazz de l’EMDTPF, suivie par le concert principal à 20h45, la flûte traversière d’Amina Mezaache et son quartet le vendredi et du jazz New Orleans avec le Dixie Wailers le samedi.Le festival se tient devant la tour-porche du château de Druyes, lieu magique pour les musiciens et les spectateurs. Bar et petite restauration disponible sur place. .
Parvis du château 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté jazzadruyes@hotmail.com
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L’événement Jazz à Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)