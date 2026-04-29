Feu d’artifice Druyes-les-Belles-Fontaines
Feu d’artifice Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 15 juillet 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Feu d’artifice
Allée des sources Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tir du feu après la journée festive du 14 juillet. .
Allée des sources Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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