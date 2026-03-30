Musique au Château château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines

Musique au Château

château de Druyes 17 rue du château Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Musique au château ! Trois rendez-vous pour les mélomanes dans le cadre historique du château de Druyes, avec Matteo Carminatti un concert pour piano et alto le vendredi soir, opéra Roméo et Juliette le samedi soir, et atelier musical pour enfants de 6 à 9 ans autour du Babar de Poulenc le dimanche. Réservation conseillée. .

château de Druyes 17 rue du château Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English : Musique au Château

L’événement Musique au Château Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)