Musique au Château château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines
Musique au Château château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines vendredi 10 juillet 2026.
Musique au Château
château de Druyes 17 rue du château Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Musique au château ! Trois rendez-vous pour les mélomanes dans le cadre historique du château de Druyes, avec Matteo Carminatti un concert pour piano et alto le vendredi soir, opéra Roméo et Juliette le samedi soir, et atelier musical pour enfants de 6 à 9 ans autour du Babar de Poulenc le dimanche. Réservation conseillée. .
château de Druyes 17 rue du château Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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