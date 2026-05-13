Parcours aventure au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines
Parcours aventure au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 3 juin 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Parcours aventure au Château de Druyes
Château de Druyes 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03
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Château de Druyes 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 12 68 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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English : Parcours aventure au Château de Druyes
L’événement Parcours aventure au Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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