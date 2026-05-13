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Parcours aventure au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines

Parcours aventure au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Château de Druyes

Adresse : 17 rue du Château

Ville : 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Département : Yonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Druyes-les-Belles-Fontaines

Parcours aventure au Château de Druyes

Château de Druyes 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :
2026-06-03

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Château de Druyes 17 rue du Château Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 12 68  les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English : Parcours aventure au Château de Druyes

L’événement Parcours aventure au Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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