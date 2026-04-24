Druyes-les-Belles-Fontaines

Vide-greniers

Pré Saint-Romain Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le comité des fêtes organise son vide-greniers journée conviviale tombola structure gonflable pour les enfants, buvette et restauration sur place. .

Pré Saint-Romain Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !