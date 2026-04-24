Vide-greniers Druyes-les-Belles-Fontaines
Vide-greniers Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 31 mai 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Vide-greniers
Pré Saint-Romain Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le comité des fêtes organise son vide-greniers journée conviviale tombola structure gonflable pour les enfants, buvette et restauration sur place. .
Pré Saint-Romain Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 thierry.brondy89@orange.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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