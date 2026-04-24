L’Atelier Bonne-Mine Druyes-les-Belles-Fontaines
L’Atelier Bonne-Mine Druyes-les-Belles-Fontaines samedi 2 mai 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
L’Atelier Bonne-Mine
Place du 8 Mai 1945 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-20 2026-06-27 2026-08-29
Atelier bulles d’art proposé par l’atelier Bonne Mine., petits moments découvertes de techniques artistiques.
Cyanotype 2 mai et 20 juin 2026
Linogravure: 16 mai et 27 juin 2026
Aquarelle: 30 mai et 29 août 2026 .
Place du 8 Mai 1945 Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 12 68 fredbonvalot@orange.fr
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English : L’Atelier Bonne-Mine
L’événement L’Atelier Bonne-Mine Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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