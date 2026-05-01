Projection du film Ceux qui comptent Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Ceux qui comptent Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 6 mai 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Ceux qui comptent
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr
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English : Projection du film Ceux qui comptent
L’événement Projection du film Ceux qui comptent Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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