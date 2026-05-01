Projection du film Juste une illusion Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Juste une illusion Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 20 mai 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film Juste une illusion
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr
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English : Projection du film Juste une illusion
L’événement Projection du film Juste une illusion Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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