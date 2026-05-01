Druyes-les-Belles-Fontaines

Projection du film Juste une illusion

Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .

Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr

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English : Projection du film Juste une illusion

L’événement Projection du film Juste une illusion Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !