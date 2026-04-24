Cadet Roussel en Rando 2ème édition Druyes-les-Belles-Fontaines
Cadet Roussel en Rando 2ème édition Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 17 mai 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Cadet Roussel en Rando 2ème édition
Parking derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
3 parcours de randonnées balisées 8, 13 et 24 km. 1 parcours Nordique accompagné 10km. Inscriptions anticipées par internet. .
Parking derrière la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 64 22 76 choupissons.auxerrois@laposte.net
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English : Cadet Roussel en Rando 2ème édition
L’événement Cadet Roussel en Rando 2ème édition Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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