Marais de la vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Marais de la vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne vendredi 1 mai 2026.
Marais de la vallée de la Druyes
Espace Naturel Sensible Marais de la vallée de la Druyes Route départementale 73 (entre Andryes et Druyes-les-Belles-Fontaines) 89490 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Le marais de la vallée de la Druyes, un écrin de biodiversité.
+33 3 86 94 22 94
English : Marais de la vallée de la Druyes
The marsh of the Druyes valley, a jewel case of biodiversity.
Deutsch : Marais de la vallée de la Druyes
Das Sumpfgebiet im Druyes-Tal, ein Schatzkästchen der Artenvielfalt.
Italiano :
Le paludi della valle di Druyes, uno scrigno di biodiversità.
Español :
Las marismas del valle del Druyes, una joya de la biodiversidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data