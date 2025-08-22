Marais de la vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Marais de la vallée de la Druyes

Espace Naturel Sensible Marais de la vallée de la Druyes Route départementale 73 (entre Andryes et Druyes-les-Belles-Fontaines) 89490 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Le marais de la vallée de la Druyes, un écrin de biodiversité.

+33 3 86 94 22 94

English : Marais de la vallée de la Druyes

The marsh of the Druyes valley, a jewel case of biodiversity.

Deutsch : Marais de la vallée de la Druyes

Das Sumpfgebiet im Druyes-Tal, ein Schatzkästchen der Artenvielfalt.

Italiano :

Le paludi della valle di Druyes, uno scrigno di biodiversità.

Español :

Las marismas del valle del Druyes, una joya de la biodiversidad.

