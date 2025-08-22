Ferme de Blin Vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Ferme de Blin Vallée de la Druyes A pieds Difficulté moyenne

Ferme de Blin Vallée de la Druyes Parcking du château 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Randonnée balisée N°51. Depuis l’ancien château médiéval, partir à la découverte d’un village construit en partie entre un ancien marais en partie asséché et la falaise. La vallée de la Druyes vous accueille dans un écrin de verdure qui tranche avec les pierres calcaires qui soutiennent l’édifice en ruine. Druyes-les-Belles-Fontaines est classé dans les villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=203120&idPro=51966 +33 6 86 45 61 31

English :

Marked out hike N°51. From the old medieval castle, discover a village built between an old marsh and the cliff. The valley of the Druyes welcomes you in a green setting which contrasts with the limestone supporting the ruined building. Druyes-les-Belles-Fontaines is classified in the villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 51. Gehen Sie von der alten mittelalterlichen Burg aus auf Entdeckungsreise in ein Dorf, das teilweise zwischen einem alten, teilweise ausgetrockneten Sumpfgebiet und den Klippen errichtet wurde. Das Tal des Flusses Druyes empfängt Sie mit einer grünen Oase, die sich von den Kalksteinen abhebt, die das verfallene Gebäude stützen. Druyes-les-Belles-Fontaines ist als eines der Dörfer Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté klassifiziert.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°51. Dall’antico castello medievale, si parte alla scoperta di un villaggio costruito in parte tra una vecchia palude in parte prosciugata e la falesia. La valle di Druyes vi accoglie in un ambiente verde che contrasta con la pietra calcarea che sostiene l’edificio in rovina. Druyes-les-Belles-Fontaines è classificato come Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Español :

Recorrido señalizado n°51. Desde el antiguo castillo medieval, parta al descubrimiento de un pueblo construido en parte entre un antiguo pantano parcialmente desecado y el acantilado. El valle de Druyes le da la bienvenida en un entorno verde que contrasta con la piedra caliza que sostiene el edificio en ruinas. Druyes-les-Belles-Fontaines está clasificado como pueblo Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data