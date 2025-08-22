Le tour du château fort…sans le quitter des yeux Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Le tour du château fort…sans le quitter des yeux A pieds Facile

Le tour du château fort…sans le quitter des yeux Rue de la Comtesse Mahaut 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Château médiéval, viaduc, sources, lavoirs et patrimoine, de quoi se régaler en famille ! Si cela n’est pas suffisant, un petit saut à l’élastique pour faire monter l’adrénaline ? Druyes-les-Belles-Fontaines est classé dans les villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté

English :

Medieval castle, viaduct, springs, wash houses and heritage, enough to enjoy with your family! If that’s not enough, a little bungee jumping to get the adrenaline going? Druyes-les-Belles-Fontaines is classified in the villages Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté

Deutsch :

Mittelalterliches Schloss, Viadukt, Quellen, Waschhäuser und Kulturerbe hier gibt es viel zu entdecken für die ganze Familie! Wenn Ihnen das noch nicht reicht, wie wäre es mit einem kleinen Bungee-Sprung, um den Adrenalinspiegel zu erhöhen? Druyes-les-Belles-Fontaines gehört zu den Dörfern Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté

Italiano :

Castello medievale, viadotto, sorgenti, lavatoi e patrimonio culturale: c’è di che divertirsi con la famiglia! Se non bastasse, un po’ di bungee jumping per scaricare l’adrenalina? Druyes-les-Belles-Fontaines è classificata come uno dei villaggi Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté

Español :

Castillo medieval, viaducto, fuentes, lavaderos y patrimonio, ¡suficiente para disfrutar en familia! Y por si fuera poco, ¿un poco de puenting para descargar adrenalina? Druyes-les-Belles-Fontaines está clasificado como uno de los pueblos Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté

