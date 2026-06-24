ATELIER DESSIN – Stade Jules Noël Stade Jules Noël Paris 75014 Paris

Je propose des ateliers de dessin ouverts à toutes et à tous , dans l’enceinte

du stade Jules- Noël.

L’objectif est de venir croquer l’énergie du terrain, de créer en équipe .

Ces ateliers sont ouverts aux debutant ou confirmés à partir de 5 ans.

J’accompagne les participants avec des conseils et les encourages à oser,

observer et experimenter.

Venez dessiner et vivre une experience artistique collective et intergénérationnelle.

Techniques proposées : couleurs, gouache + pastel sec…

Nous dessinons ensemble, je guide les participant·e·s dans l’observation et le dessin.

Alternance de sessions avec creations collectives et individuelles.

En fin de séance, on prend un moment pour regarder ensemble les dessins.

Durée : 2h

Public : à partir de 5 ans

Groupe : 10 à 15 participants

Matériel : les participants sont invités à venir avec leur propre matériel (carnet, crayons, pinceaux, etc.).

Du matériel sera mise à disposition (papier, crayons, couleurs).

Date

Mercredi 15 Juillet 2026

Mercredi 22 Juillet 2026

Mercredi 29 Juillet 2026

Mercredi 5 aout 2026

Mercredi 12 aout 2026

Horaires

De 16h00 à 18h00

Lieu

Base de loisirs Jules Noel : Sous les arbres à droite du Cécifoot

Venez croquer l’énergie du terrain et créer en équipe!

Atelier ouvert aux debutant ou confirmés à partir de 5 ans.

Le mercredi 12 août 2026

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 05 août 2026

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 29 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 22 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-29T16:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-08-05T16:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-12T16:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00

Stade Jules Noël Paris 75014 3 Av. Maurice d’Ocagne 75014 Paris

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