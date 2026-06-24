ATELIER DESSIN – Stade Jules Noël Stade Jules Noël Paris 75014 Paris
ATELIER DESSIN – Stade Jules Noël Stade Jules Noël Paris 75014 Paris mercredi 15 juillet 2026.
Je propose des ateliers de dessin ouverts à toutes et à tous , dans l’enceinte
du stade Jules- Noël.
L’objectif est de venir croquer l’énergie du terrain, de créer en équipe .
Ces ateliers sont ouverts aux debutant ou confirmés à partir de 5 ans.
J’accompagne les participants avec des conseils et les encourages à oser,
observer et experimenter.
Venez dessiner et vivre une experience artistique collective et intergénérationnelle.
Techniques proposées : couleurs, gouache + pastel sec…
Nous dessinons ensemble, je guide les participant·e·s dans l’observation et le dessin.
Alternance de sessions avec creations collectives et individuelles.
En fin de séance, on prend un moment pour regarder ensemble les dessins.
- Durée : 2h
- Public : à partir de 5 ans
- Groupe : 10 à 15 participants
- Matériel : les participants sont invités à venir avec leur propre matériel (carnet, crayons, pinceaux, etc.).
Du matériel sera mise à disposition (papier, crayons, couleurs).
Date
Mercredi 15 Juillet 2026
Mercredi 22 Juillet 2026
Mercredi 29 Juillet 2026
Mercredi 5 aout 2026
Mercredi 12 aout 2026
Horaires
De 16h00 à 18h00
Lieu
Base de loisirs Jules Noel : Sous les arbres à droite du Cécifoot
Venez croquer l’énergie du terrain et créer en équipe!
Atelier ouvert aux debutant ou confirmés à partir de 5 ans.
Le mercredi 12 août 2026
de 16h00 à 18h00
Le mercredi 05 août 2026
de 16h00 à 18h00
Le mercredi 29 juillet 2026
de 16h00 à 18h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 16h00 à 18h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-29T16:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-08-05T16:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-12T16:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00
Stade Jules Noël Paris 75014 3 Av. Maurice d’Ocagne 75014 Paris
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