Atelier Dessine Kiki ! Médiathèque Loudun

Loudun

Atelier Dessine Kiki !

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Étape après étape, apprends à dessiner Kiki, le personnage phare de l’album Quel temps de chien dessiné par Lili la Baleine.

3 ans et +. Sur réservation. .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Atelier Dessine Kiki !

L’événement Atelier Dessine Kiki ! Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais