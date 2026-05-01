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Atelier Dessine Kiki ! Médiathèque Loudun

Atelier Dessine Kiki ! Médiathèque Loudun

Atelier Dessine Kiki ! Médiathèque Loudun samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place Sainte-Croix

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Loudun

Atelier Dessine Kiki !

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Étape après étape, apprends à dessiner Kiki, le personnage phare de l’album Quel temps de chien dessiné par Lili la Baleine.
3 ans et +. Sur réservation.   .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

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English : Atelier Dessine Kiki !

L’événement Atelier Dessine Kiki ! Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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