Atelier : dessiner la lumière, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Atelier : dessiner la lumière 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Nîmois d’origine, Vincent Andrieu est aussi le maître du Stabilo. À travers cet outil du quotidien, il révèle des paysages saisissants où lignes de fuite, perspectives et jeux de lumière entraînent le regard vers l’horizon.

Lors de ces ateliers accessibles à tous les niveaux, les participants sont invités à observer les jardins autrement, à capter leurs lumières, leurs contrastes et leurs atmosphères, puis à les retranscrire grâce aux couleurs fluorescentes du feutre Stabilo. Une expérience artistique originale, entre dessin, regard et exploration du paysage.

À partir de 14 ans.

Rendez-vous sous les tilleuls, face au temple de Diane.

Atelier proposé par Vincent Andrieu, architecte.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Nîmois d’origine, Vincent Andrieu est aussi le maître du Stabilo. À travers cet outil du quotidien, il révèle des paysages saisissants où lignes de fuite, perspectives et jeux de lumière entraînent …

©Ville de Nîmes