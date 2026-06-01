Visite commentée : la biodiversité à fleur de peau, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Visite commentée : la biodiversité à fleur de peau 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le service biodiversité de la Ville de Nîmes vous invite à redécouvrir les Jardins de la Fontaine à travers des balades naturalistes ponctuées de pauses sensorielles.

Prendre le temps, fermer les yeux pour mieux écouter le chant des oiseaux, observer autrement la nature environnante… autant d’expériences simples et ressourçantes pour renouer avec le vivant.

Rendez-vous devant le grand escalier.

Animation proposée par Cyrielle Bernard et Sylvain Bidot, service biodiversité de la Ville de Nîmes.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Le service biodiversité de la Ville de Nîmes vous invite à redécouvrir les Jardins de la Fontaine à travers des balades naturalistes ponctuées de pauses sensorielles.

©Ville de Nîmes