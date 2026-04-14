Atelier détente et sophrologie au jardin, Jardin de Lecture de la Médiathèque, Gravelines

Atelier détente et sophrologie au jardin Samedi 6 juin, 11h00 Jardin de Lecture de la Médiathèque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Dans le cadre serein et apaisé du jardin de lecture de la Médiathèque, chacun est invité à s’installer quelques instants afin de bénéficier d’une séance de sensibilisation à la sophrologie.

Prenez le temps de vous accorder une pause paisible de bien-être.

Accès libre, pour tout public

Jardin de Lecture de la Médiathèque 15 rue de Calais 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.24.85.65. http://ville-gravelines.fr Le Jardin de Lecture de la Médiathèque a ouvert ses portes en 2021. La Ville a acheté une parcelle d’un privé jouxtant la médiathèque afin de proposer au public un espace vert chaleureux et confortable où lire, faire une pause ou encore voir un concert, un spectacle… en fonction de la programmation. Accès aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :

Mardi et mercredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h00

Vendredi de 9h30 à 18h en continu

Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Activité dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

®Garik Barseghyan