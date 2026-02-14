Atelier d’Halloween Chauve qui peut !

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Sur les traces des créatures de l’abbaye…

Plongez dans l’univers des bestiaires médiévaux ! Les enfants fabriquent et décorent de petites chauve-souris à suspendre. Venez déguisés pour l’occasion !

Dès 7 ans Sur réservation. .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’Halloween Chauve qui peut ! Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE