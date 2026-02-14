Atelier d’Halloween Chauve qui peut ! Saint-Benoît-sur-Loire
Atelier d’Halloween Chauve qui peut ! Saint-Benoît-sur-Loire vendredi 30 octobre 2026.
Atelier d’Halloween Chauve qui peut !
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 16:30:00
2026-10-30
Sur les traces des créatures de l’abbaye…
Plongez dans l’univers des bestiaires médiévaux ! Les enfants fabriquent et décorent de petites chauve-souris à suspendre. Venez déguisés pour l’occasion !
Dès 7 ans Sur réservation. .
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
L’événement Atelier d’Halloween Chauve qui peut ! Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE