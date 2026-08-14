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AGENDA · Varennes-sur-Allier

Atelier d’illustration Rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier

mardi 20 octobre 2026 · Rue Louis Bonjon · Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Louis Bonjon
Adresse
Médiathèque de Varennes
Ville
03150 Varennes-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Varennes-sur-Allier

Atelier d’illustration

Rue Louis Bonjon Médiathèque de Varennes Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Atelier d’illustration de Clarisse LOCHAMAN
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Rue Louis Bonjon Médiathèque de Varennes Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99  contact@interco-abl.fr

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English :

Illustration Workshop by Clarisse LOCHAMAN

L’événement Atelier d’illustration Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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