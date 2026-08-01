Informations pratiques

Mulhouse

Atelier d’impression à la planche

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 13:30:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-10-04

Vivez une expérience unique en vous initiant à la technique traditionnelle de l’impression à la planche de bois. Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous offre l’occasion de manipuler de véritables planches gravées d’époque pour imprimer une pièce textile déjà confectionnée ou un métrage que vous pourrez ensuite coudre (linge de maison, vêtement, garniture de meuble). Réservation obligatoire.

Vivez une expérience unique en vous initiant à la technique traditionnelle de l’impression à la planche de bois. Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous offre l’occasion de manipuler de véritables planches gravées d’époque pour imprimer une pièce textile déjà confectionnée ou un métrage que vous pourrez ensuite coudre (linge de maison, vêtement, garniture de meuble). Votre projet s’élabore avec Céline Lachkar qui vous transmet sa passion pour cette technique et la maîtrise de son savoir-faire.

Réservation obligatoire, groupe limité à 6 personnes, sous réserve de 3 participants. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

Enjoy a unique experience by learning the traditional technique of woodblock printing. The Museum of Textile Printing offers you the opportunity to work with authentic woodblocksto print a pre-made textile item or a piece of fabric that you can then sew into something (household linens, clothing, or upholstery). Reservations required.

L’événement Atelier d’impression à la planche Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace